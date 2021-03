Sol aparece em grande parte do RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (11) é de sol e com grande variação térmica por causa do domínio de uma massa de ar mais seco e frio. Segundo a Metsul Meteorologia, pode ocorrer períodos períodos de nebulosidade em parte do Leste do Estado. A temperatura sobe gradativamente à tarde, com maiores marcas na Fronteira Oeste.

O sol aparece entre nuvens durante a quinta-feira em Porto Alegre. Alguns modelos meteorológicos indicam que há chance de chuva passageira. Em geral, o dia será de sol e nuvens com rajadas de vento. Na sexta-feira (12), o sol deve predominar na Capital e as temperaturas máximas ficam ao redor dos 28ºC e as mínimas na casa dos 16ºC.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 16ºC