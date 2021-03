Federação Israelita repudia fala considerada nazista em ato contra restrições no RS

Atualizada às 11h22min

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) divulgou uma nota repudiando a fala gravada em video por um dos participantes do protesto contra as restrições das atividades econômicas no Estado, realizado na tarde desta quarta-feira (10) em frente ao Palácio Piratini. A advogada Dóris Denise Neumann, que concorreu a prefeitura de Nova Petrópolis no ano passado pelo partido PATRIOTA, repetiu uma frase que se encontra na porta de entrada do campo de concentração de Auschwitz: "o trabalho liberta".

"Os alemães vão entender a frase que eu vou falar. 'Arbeit macht frei'. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o trabalho nos faz ser livres. Pois aqui nós estamos reivindicando o trabalho", disse Dóris, no vídeo.

Auschwitz, na Polônia, é considerado o principal campo de extermínio em massa do Holocausto na Segunda Guerra Mundial.

O procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, informou nesta quinta-feira (11) que encaminhará o vídeo à promotoria criminal para apuração. A Polícia Civil também afirma estar apurando o caso.

"É lamentável ver, mais uma vez, manifestações perniciosas que vulgarizam e banalizam a memória do Holocausto e dos sobreviventes e ofendem o povo alemão, em um momento já tão difícil do nosso País e do mundo. Entoar a frase, como chamada de ordem, em pleno centro de Porto Alegre, é gravíssimo e inaceitável em pleno 2021", afirma a entidade israelita, em nota de repúdio.

A FIRS ainda afirmou que a pandemia pode comprovar que todos os seres humanos são iguais.

"A pandemia de Covid 19 é apenas um exemplo de quanto os seres humanos são iguais e, por isso, responsáveis uns pelos outros. Respeitemos a vida, a história e a memória", ressaltou a entidade.

Na manhã desta quinta, a prefeitura de Nova Petrópolis também repudiou publicamente a atitude de Dóris. Construído a partir da colonização alemã, o município ressalta que "tal declaração não encontra qualquer tipo de vínculo com a cidade e o povo de Nova Petrópolis".

"É lamentável que o nome de Nova Petrópolis e a sua ligação histórica com a Alemanha tenham sido envolvidos em tão infeliz manifestação. Nova Petrópolis surgiu e cresceu a partir da colonização alemã, sempre com base em valores que se opõem por completo à infâmia do regime nazista. A comunidade de Nova Petrópolis é reconhecida pelo respeito e pela admiração à diversidade cultural, pela hospitalidade e pelo hábito centenário da cooperação", afirmou a prefeitura, em nota nas redes sociais.

O JC entrou em contato com Dóris Denise Neumann e o PATRIOTA mas ainda não obteve resposta.

De acordo com o Museu Memorial do Holocausto, nos Estados Unidos, estima-se que o nazismo foi responsável pelo extermínio de mais de 6 milhões de judeus na Alemanha. O regime é considerado o melhor documentado caso de genocídio da história.