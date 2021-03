Florianópolis analisa pesquisa sobre impacto da tríplice viral contra a Covid-19 e não descarta uso da vacina

pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que mostram como a vacina tríplice viral pode ajudar no enfrentamento da Covid-19 Os resultados de umajá foram apresentados à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e à Secretaria Estadual da Saúde (SES-SC). O estudo mostra que a vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola pode reduzir as chances de contrair coronavírus de forma sintomática ou grave.

“Nossa função como pesquisadores é mostrar os resultados e apontar caminhos. A SES-SC e a SMF já estão cientes dos resultados. Já fizemos reunião em conjunto. Agora só depende deles decidir o que fazer”, defende o coordenador do estudo, Edison Natal Fedrizzi. A pesquisa indica que a vacina tríplice viral pode ser uma boa alternativa para proteger o grupo não prioritário enquanto a vacina específica para Covid-19 não vem.

Após a reunião, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM-SC), afirmou que não descarta o uso da vacina.

TRÍPLICE VIRAL: reunião hj com professores da nossa UFSC Edison e Juliana, q estão à frente da pesquisa sobre os efeitos da Tríplice viral contra a COVID-19. Os resultados são animadores e nossa equipe técnica está analisando a pesquisa. Há possibilidade real de usarmos. Segue pic.twitter.com/rPyxcnCBRW — Gean Loureiro (@GeanLoureiro) March 9, 2021

Também pelo Twitter, disse:

Ah. De acordo com os professores. uma dose teria um efeito de até 6 meses, e 2 doses de 1 ano. Ganharíamos um tempo precioso até imunizar todos com a vacina própria da covid. — Gean Loureiro (@GeanLoureiro) March 9, 2021

Dos 430 profissionais de saúde que participaram da pesquisa como voluntários, 102 tiveram Covid-19. “Os resultados mostram que houve uma redução de casos sintomáticos em 54% e uma redução de 74% de casos de internação hospitalar pela Covid-19”, aponta Fedrizzi. O pesquisador acredita que o ideal seria que pessoas entre 18 e 60 anos tomassem duas doses da tríplice viral, com intervalo de dois meses, para ajudar a diminuir o número de casos. “Não deve demorar muito para pessoas acima de 60 anos receberem a vacina específica”, ressalta.

De acordo com Fedrizzi, outros estudos já indicavam que crianças e adolescentes vacinados com a tríplice viral apresentavam menos infecções do trato respiratório. “Se essas crianças mais jovens estiverem com o calendário de vacinação em dia, não há necessidade de repetir a dose, até porque é um grupo pouco afetado pela Covid-19. Inclusive, um dos mecanismos de elas serem pouco afetadas pode ser a tríplice viral, já que faz pouco tempo que fizeram essas vacinas”, acrescenta.