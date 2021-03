Programa social da Ceasa distribuirá pescados e frutos do mar

Instituições assistenciais e famílias carentes atendidas pelo Banco de Alimentos da Ceasa vão passar a receber peixes e frutos do mar a partir de abril. O kit de hortifrutigranjeiros e alimentos não perecíveis contará com o incremento quando houver apreensão de pescados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Através do programa social Prato Para Todos, em parceria com o Mesa Brasil do Sesc/RS, os kits são entregues semanalmente aos beneficiados. Recebem as doações 133 instituições assistenciais, que contemplam mais de 59 mil pessoas, e 65 famílias carentes.

Em dezembro de 2020, segundo o Ceasa, a ação recebeu 202,6 toneladas de frutas, legumes e verduras de produtores e atacadistas, e alimentos não perecíveis para doação. Em plena pandemia, o volume foi 148% superior às 81,7 toneladas recebidas no mesmo mês em 2019.