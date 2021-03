Priorizar idosos na vacinação contra Covid-19 é considerado uma decisão política e ética

Mais de 127 mil pessoas já foram vacinadas em Porto Alegre. Desses, cerca 34,6 mil são idosos com 79 anos ou mais. Isso representa, aproximadamente, 84% do público-alvo dessa fase, que consiste em profissionais da saúde, idosos, indígenas e quilombolas. Diante do andamento da campanha de vacinação no Brasil, parte da população têm se questionado sobre a eficácia da ordem do cronograma de imunização estabelecido pelas autoridades de saúde do País. Ainda que pessoas mais jovens sejam maioria na parcela de população economicamente ativa, especialistas acreditam que a decisão de vacinar idosos primeiro é mais acertada.

Coreia do Sul Uruguai Países como ae otomaram um rumo diferente do Brasil, escolhendo por priorizar alguns tipos de profissionais, como policiais, bombeiros e professores, antes de idosos na fila de vacinação. O professor da Universidade do Rio Grande do Sul (Ufrgs), especialista em saúde coletiva e gestão de políticas da saúde Dário Frederico Pasche acredita que essa é uma decisão política e que, por isso, pode variar. “Na perspectiva imunológica, a lógica é vacinar quem precisa ser vacinado. Existe uma ordem de prioridade, estabelecida com critérios técnicos. E isso acontece porque, no fundo, vamos precisar decidir. Hoje temos mais governadores e prefeitos decidindo sobre a vacinação do que a inteligência técnica do Sistema Único de Saúde e isso abre um conjunto de fraturas no processo de produção de consenso sobre vacinação”, explica.

Segundo o médico geriatra e membro da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) Daniel Albuquerque Gomes, as duas estratégias de vacinação são defensáveis. “Quem defende a estratégia de vacinar os jovens, utiliza um argumento de que os jovens fazem parte da população economicamente ativa, estão circulando mais e têm mais chances de adquirir e transmitir a doença. Ao vacinar essa população mais jovem, haveria uma tendência de diminuir a transmissibilidade”, explica. Mas, por outro lado, vacinar os mais velhos primeiro é justificável, porque os idosos têm um risco maior de contrair a doença de forma grave, de necessitar hospitalização e, inclusive, de morte.

“Vacinar os mais idosos, que são os mais vulneráveis a formas graves, diminuiria a sobrecarga do sistema de saúde, porque são os idosos que mais vão ser hospitalizados e reduziria, também, a mortalidade por Covid-19”, acrescenta Gomes. Além disso, o especialista defende que a ciência ainda não sabe se a vacina reduz as chances de transmissibilidade. “Uma pessoa vacinada tem uma menor chance de adquirir a doença de forma grave, mas ainda não sabemos se ela vai deixar de transmitir. Se adotamos uma estratégia de vacinar os mais jovens com argumento de diminuir a transmissibilidade, não vamos conseguir garantir que esses jovens vacinados não irão transmitir a doença. Esse é mais um argumento para priorizarmos os mais idosos.”

coordena um estudo que pesquisa como a vacina tríplice viral (VTV), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, pode ajudar no enfrentamento da Covid-19. essa estratégia já ajudaria na crise no sistema de saúde atual do País. Pensando no cenário em que jovens são os maiores transmissores do vírus, o professor da Universidade Federal de Santa Catarina Edison Natal FedrizziA pesquisa indica que a vacina pode diminuir as chances de contrair Covid-19 sintomática ou grave. “Acho que se disponibilizarmos a VTV para os jovens e adultos não prioritários, será mais justo. O grupo prioritário toma a vacina específica para a Covid-19 e o público de 18 a 60 anos, que vai demorar para receber a vacina contra o coronavírus e que é o maior transmissor, toma a VTV”, aponta. Segundo ele,

O fato de que jovens circulam mais do que idosos é um dos argumentos mais fortes para defender os modelos estabelecidos na Coreia do Sul e no Uruguai. “Parece que temos uma baixa solidariedade intergeracional no Brasil, ainda entendemos o velho como alguém descartável”, comenta Pasche. Ele aponta que quem defende esse argumento normalmente acredita que os idosos vivem sozinhos e isolados. “Sendo que uma das condições da velhice é a dependência de outras pessoas. Os idosos brasileiros precisam de redes de cuidado e, portanto, têm contato com cuidadores, profissionais ou não. É como se quisessem colocar o velho em um aquário e proibi-lo de sair até todos serem vacinados.”