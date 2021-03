Frente fria provoca chuva em grande parte do RS nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (9) é de instabilidade devido ao avanço de uma frente fria. Um sistema de baixa pressão atmosférica associado a um sistema frontal provoca aumento de nuvens e chuva a qualquer hora no Leste do Estado. Maior potencial de chuva na Costa Doce, Grande Porto Alegre, Litoral, Zona Sul e Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

Não se afasta episódios localizados de chuva forte. Devido a cobertura de nuvens a temperatura sobe devagar. Já entre o Centro e o Oeste do Estado o tempo fica firme com sol e com significativa variação térmica. O vento ingressa do quadrante Sul a partir da tarde com rajadas moderadas.

Porto Alegre tem uma terça-feira de tempo instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, alternando com períodos de sol e nuvens. Em geral, a chuva tende a ser isolada e não se afasta alguns episódios de forte intensidade. O vento predomina do quadrante Sul com rajadas mais intensas a partir da tarde. Nesta quarta e quinta-feira ocorrem momentos de instabilidade com registro de chuva em Porto Alegre e Região Metropolitana. As temperaturas máximas ficam ao redor dos 27ºC, já as mínimas devem ficar na casa dos 17ºC.Na sexta-feira e no sábado o sol aparece entre nuvens e as temperaturas máximas devem ficar ao redor dos 30ºC.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 19ºC