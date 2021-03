Empresário de Porto Alegre que havia criado sistema para volta das casas noturnas não resiste à Covid

sistema para a volta das casas noturnas em meio à pandemia . A notícia foi divulgada em agosto do ano passado pelo Jornal do Comércio. Menos de sete meses depois, Edson Dutra é mais uma vítima da Covid-19. Ele faleceu na segunda-feira (8), no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), aos 58 anos. Um empresário da noite porto-alegrense conhecido pela capacidade de inovar trazia esperança ao setor ao anunciar a criação de umagosto do ano passado pelo. Menos de sete meses depois, Edson Dutra é mais uma vítima da Covid-19. Ele faleceu na segunda-feira (8), no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), aos 58 anos.

À frente do Fever Club, localizado no bairro Moinhos de Vento da Capital, Dutra havia investido R$ 50 mil no desenvolvimento de um sistema em parceria com a Bioseta Inteligência Ambiental. O modelo unia as medidas de distanciamento entre pessoas a um gerador de vapor de peróxido de hidrogênio (utilizado na esterilização de hospitais, por exemplo) e a tecnologia UVGI (radiação germicida ultravioleta).

Dutra havia começado sua carreira como DJ na Taj Mahal, danceteria localizada na Avenida Farrapos em Porto Alegre e bastante famosa nos anos 1980. Após, foi o empreendedor responsável pela criação do Santa Monica, casa noturna que funcionou na Avenida Dom Pedro de 1998 a 2017.