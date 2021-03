Instabilidade avança para diversas regiões do RS; Inmet alerta para temporal

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (5) é de instabilidade em diversas regiões. Uma frente fria passa a atuar com mais intensidade entre o Centro, Norte e Leste do Estado, chegando ao longo do dia em áreas da Metade Norte e Leste, com risco de temporais isolados, segundo a Metsul Meteorologia.

Já entre o Centro e a fronteira com o Uruguai a previsão é de melhorias com aberturas de sol a partir da tarde. O vento passa a predominar do quadrante Sul mais frio e reduz a sensação térmica ao ar livre. A noite ainda pode ter chuva no Norte.

Em Porto Alegre, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Pela manhã, algumas regiões da Capital já registraram chuva (foto). Não se afasta episódios isolados de chuva forte e temporais passageiros. O tempo úmido associado ao vento sul faz com que a amplitude térmica seja menor que os últimos dias.

Alerta para temporal

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para perigo potencial entre sexta-feira a partir das 12h até às 12h de sábado (6) no Rio Grande do Sul. As condições meteorológicas, de acordo com o boletim, são favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte e com rajadas de vento com velocidade entre (40km/h a 60Km/h) em áreas isoladas da Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul e Leste de Santa Catarina.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 17ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 22ºC