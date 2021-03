Alerta para temporais continua no RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (4) é de alerta para novos temporais. A temperatura sobe a partir da tarde com marcas que deverão passar dos 30°C em grande parte das regiões. Com a umidade em alta, a sensação térmica pode passar de 40°C em alguns pontos. Segundo a Metsul Meteorologia, há risco de pancadas de chuva e temporais isolados. Pode chover forte com acumulados altos concentrados em um curto espaço de tempo. Há risco de vendavais, muitos raios e não se afasta a ocorrência de queda isolada de granizo.

Porto Alegre tem previsão de sol, abafamento e muitas nuvens. Entre a tarde e a noite, pancadas de chuva poderão ocorrer acompanhados de temporais isolados. Não se descarta eventos de chuva forte concentrados em pontos isolados da cidade. Na sexta-feira (5), a previsão meteorológica é de um dia com sol e possibilidade de chuva, o mesmo pode se repetir no sábado. No domingo, o dia será de sol e nuvens. No período, as temperaturas máximas devem ficar ao redor dos 27ºC e no domingo, as mínimas estarão na casa dos 16ºC.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 18ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 22ºC