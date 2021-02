Prefeitura de Cachoeirinha suspende aulas presenciais de Educação Infantil e 1º e 2º anos da rede pública

Diante do esforço para diminuir a circulação do vírus da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha anunciou, neste domingo (28), a suspensão temporária das aulas presenciais da rede pública na Educação Infantil e nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. O decreto com as novas normas será publicado nesta segunda-feira (1º).

A decisão foi tomada a partir do constante diálogo da Secretaria de Educação com famílias, educadores e direções das escolas. O objetivo é somar esforços para evitar novas contaminações e surtos da doença. A medida é válida até o dia 7 de março e não abrange a rede privada — que poderá seguir as determinações do decreto estadual, permitindo as aulas nessas etapas iniciais de ensino (Infantil e 1º e 2º anos).

O município seguirá monitorando os dados de ocupação de UTIs e do avanço da doença, avaliando novas medidas.