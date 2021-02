Operação da Guarda Municipal interrompe jogos e fecha estabelecimentos comerciais

A Guarda Municipal de Porto Alegre flagrou pelo menos 21 estabelecimentos comerciais abertos após as 20h deste sábado (27), em descumprimento ao regramento da pandemia, que proíbe o funcionamento entre as 20h e 5h. A Guarda fez operação especial, junto com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Brigada Militar, para garantir o cumprimento das normas da bandeira preta, conforme decreto estadual, e coibir as aglomerações. Festas clandestinas não foram localizadas.

Foram fiscalizados os bairros Menino Deus, Glória, Nonoai, Cavalhada, Ipanema, Tristeza, Cristal, Cidade Baixa, Moinhos de Vento, Bom Fim, Rio Branco e Santa Cecília. Os bares, lancherias, lojas de conveniência e pizzarias que estavam abertos foram orientados a fechar as portas. Os donos acataram a determinação dos agentes.

Durante o dia de sábado, a Guarda Municipal recebeu 45 denúncias de descumprimento do decreto estadual da pandemia. Um salão de beleza na avenida Nilo Peçanha (denunciado por empresário do ramo dono de um negócio concorrente, que estava com as portas fechadas), uma loja no Sarandi e um bazar na Restinga foram fechados. Três jogos de futebol que ocorriam em quadras do Parque Marinha do Brasil, na avenida Juca Batista e na rua Otavio Santos foram interrompidos.