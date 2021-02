Governador alerta para risco de pessoas que sofrerem AVC ou infarto não receberem atendimento

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alertou a população sobre os riscos de um colapso no sistema hospitalar por conta da disseminação desenfreada do coronavírus. Segundo ele, é preciso que haja colaboração de todos para que quem sofrer um AVC ou infarto receba atendimento.

“Com hospitais lotados, não se trata apenas se você teme ou não a Covid. Trata-se do receio de você, ou alguém querido, infartar, ter um AVC, um acidente ou uma apendicite e não conseguir atendimento. Estas a gente não pode controlar. Mas a circulação do coronavírus, sim”, postou ele em sua conta do Twitter.

Jornal do Comércio informou que Neste sábado, oinformou que há apenas 12 vagas em UTIs em Porto Alegre . Sete hospitais porto-alegrenses já haviam atingindo 100% de lotação dos leitos de UTI (Santa Casa, São Lucas, Mãe de Deus, Divina Providência, Vila Nova, Restinga, Santa Ana). Já o Moinhos de Vento registrou uma lotação de 115,15%.

No Rio Grande do Sul como um todo, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a taxa de ocupação de leitos UTI em geral era de 94,5% (2.583 pacientes em 2.734 leitos de UTI).