Guarda Municipal de Porto Alegre fecha dois estabelecimentos comerciais por descumprimento ao decreto estadual

A Guarda Municipal de Porto Alegre interditou dois estabelecimentos comerciais na noite dessa sexta-feira (26) por estarem abertos após as 20h, contrariando o decreto estadual, que proíbe o funcionamento do comércio entre as 20h e 5h. Um deles é uma lanchonete na avenida Cavalhada, que estava atendendo em sistema de drive thru. O outro é uma loja de conveniências de um posto de combustíveis, também na Zona Sul.

As interdições são resultado da operação da Guarda com a Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), realizada em vários bairros da cidade, entre eles Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Centro Histórico. A ação busca evitar as aglomerações, festas irregulares e o funcionamento de atividades noturnas não essenciais em desacordo com as normas sanitárias.

Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) e do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), além dos fiscais da EPTC participaram da operação de segurança com a Guarda Municipal. Os patrulhamentos prosseguem neste fim de semana. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou 153.