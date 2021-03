Bandeira preta em todo o RS, mais restrições para conter o vírus e UTIs no limite

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: O que foi notícia na última semana de fevereiro

UTIs chegaram ao limite de ocupação último nível do plano emergencial Ase o Estado precisou acionar o. Isso significa que a rede hospitalar precisa usar todas as vagas para atender os casos de Covid-19. Aqui em Porto Alegre, o Beneficência Portuguesa recebeu os primeiros pacientes pelo SUS.

