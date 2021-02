Não há multa para motorista que dirigir sem máscara, esclarece DetranRS

O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) informa que é falsa a informação que circula nas redes sociais sobre a possibilidade de multa aos motoristas que forem flagrados dirigindo sem máscara de proteção. Segundo o órgão, não há nenhuma orientação de fiscalização nesse sentido nem previsão do Código Brasileiro de Trânsito para infração por esse motivo durante a pandemia.

gravidade do cenário da pandemia A diretora institucional do DetranRS, Diza Gonzaga, destaca que as ações de fiscalização no Estado, neste momento de, estão voltadas à proteção da vida dos condutores e passageiros, com ações de medição da temperatura dos ocupantes dos veículos e orientações de prevenção à Covid-19 nas ações da Balada Segura e demais fiscalizações. "É importante ressaltar que o uso de máscara é uma medida sanitária obrigatória nestes tempos de pandemia em situações de convívio e interação social”, reforça.