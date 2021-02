Garopaba, em Santa Catarina, exigirá teste negativo de Covid-19 para turistas

A prefeitura de Garopaba, em Santa Catarina, anunciou que estará realizando barreiras sanitárias nas entradas da cidade a partir desta quinta-feira (25). Para os turistas, será obritatória a apresentação do resultado negativo de exame RT-PCR, que diagnostica a Covid-19.

Destino comum para os gaúchos, Garopaba impôs as barreiras para coibir a entrada em massa de turistas. Segundo a prefeitura, a medida leva em consideração os decretos com restrições nos estados vizinhos, como o Rio Grande do Sul.

Para entrar na cidade, os turistas deverão apresentar o resultado do teste com 48h de antecedência da viagem. Moradores ou proprietários de casas no município devem apresentar, obrigatoriamente, um comprovante de residência.

Além disso, Garopaba passa a realizar visitas a estabelecimentos para verificação do cumprimento do um decreto vigente sobre restrições sanitárias. Também serão ampliadas ações de conscientização sobre a pandemia.

A crise sanitária em Garopaba está em estado gravíssimo, de acordo com a prefeitura. São 112 casos ativos, com propensão de aumento.

A ação de barreiras sanitárias ocorre em parceria com Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda, Turismo, Polícia Militar e Polícia Rodoviária.