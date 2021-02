Norte e Leste do RS têm nebulosidade e eventuais pancadas de chuva nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24) é de sol entre nuvens em grande parte das regiões, resultante de uma massa de ar seco e frio. Na faixa Norte e em parte do Leste do Estado ainda irá ocorrer períodos de maior nebulosidade com eventuais pancadas de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Litoral Sul o sol predomina com temperatura amena. Já no Litoral Norte o tempo fica instável com pancadas de chuva, sobretudo, no turno da manhã e muitas nuvens a tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que na quinta-feira (25), as condições meteorológicas serão favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, trovoadas e rajadas de vento variando entre (40km/h a 60Km/h) em áreas isoladas.

Porto Alegre e Região Metropolitana podem ter pancadas de chuva nesta quarta-feira. No período da tarde, com o ingresso de ar mais seco propicia boas aberturas de sol e a temperatura sobe gradativamente. O vento se intensifica do quadrante Sul ao longo do dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 11ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 20ºC