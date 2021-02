Com 11 regiões em bandeira preta, estão restritas atividades das 22h às 5h em todo o Estado A partir deste sábado (20), as estações da Trensurb estarão fechadas a partir das 22h, O início da operação permanece às 5h. O novo horário de funcionamento se dá após divulgação do mapa prévio pelo governador Eduardo Leite na noite de sexta-feira (19).

Segundo a Trensub, essa nova medida adicional soma-se as demais ações de prevenção adotadas pela empresa desde março do ano passado, como o reforço na higienização de trens e estações, operação com trens acoplados majoritariamente (com oito carros ao invés de quatro). A empresa informa, ainda, que a situação no sistema metroviário é acompanhada constantemente e, em caso de necessidade, trens adicionais são disponibilizados.