Governo do RS promete efetivos policiais nas ruas contra aglomerações

Para fazer valer as medidas adotadas no "pior momento da pandemia", como foi definido pelo governador Eduardo Leite, as forças policiais prometem fiscalização intensiva nas ruas. Em nota, o vice-governador e secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, diz que passou as coordenadas em videoconferência com os comandos das corporações.

No comunicado postado no site do governo, o recado do vice-governador foi:

“A população precisa tomar consciência de que estamos em um momento dramático. A situação é grave. E as forças de segurança estarão dedicando todos os esforços para dar efetividade a essa medida preventiva de reduzir a circulação, para frear a disseminação da Covid-19”.

A medida mais dura será a restrição a atividades das 22h às 5h nas 11 regiões com bandeira preta . Pelo horário, a regra vai tentar debelar aglomerações, como festas clandestinas, que vêm sendo flagradas em diversas cidades. Mas durante o dia também foram verificadas as concentrações nas praias.

Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros devem colocar efetivos mais ostensivos nas ruas, com foco em desmobilizar aglomerações, diz o governo. Também haverá ação com as Guardas Municipais. Equipes do Detran que fazem a Baçada Segura entram na mobilização, além de áreas de perícia. Um alvo será eventual aglomeração de torcedores do Inter, no domingo (21), devido ao confronto com o Flamengo, que é no Rio.

Na manhã deste sábado (20), as chefias da pasta de Segurança Pública devem voltar a se reunir, após a publicação do decreto com as medidas para detalhar as ações.