Prazo para adesão de universidades ao Sisu é prorrogado até o dia 23 de fevereiro

https://sisu.mec.gov.br/#/ O prazo para a adesão das instituições públicas de educação superior ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - na oferta de vagas para o primeiro processo seletivo de 2021 - foi ampliado até 23 de fevereiro. Até então, as inscrições, que tiveram início em 8 de fevereiro, tinham como prazo final o dia 12. A assinatura do termo de adesão de cada instituição deve ser feita por meio do sistema de gestão do Sisu, no site do programa -

Essa alteração do edital de adesão ao Sisu, já publicada no Diário Oficial da União (DOU), unificará os cronogramas, antes estanques, dos dois procedimentos previstos em edital, que são a adesão e a retificação, se for o caso, das informações constantes nos documentos de adesão. O prazo final desse último procedimento não foi alterado. Ele terminará também no dia 23 de fevereiro, segundo informou o Ministério da Educação (MEC).

O Sisu é o programa do MEC para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do País. As vagas são abertas semestralmente, por meio de um sistema informatizado, e, para participar, é preciso ter garantido um bom desempenho nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação.

É de exclusiva responsabilidade da instituição participante descrever, no documento de adesão, as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do Sisu.