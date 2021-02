Gramado proíbe atividades e adia início do ano letivo para conter pandemia

A prefeitura de Gramado publicou na segunda-feira (15) um novo decreto com medidas de combate ao coronavírus contendo restrições a algumas atividades. As regras entram em vigor a partir desta quarta-feira (17) e trazem, entre outros pontos, a suspensão do ano letivo, proibição de realização de eventos e limitação de ocupação em bares e restaurantes.

Fica adiado o início do ano letivo, previsto para a próxima segunda (22), e das aulas presenciais em instituições de ensino privado e estadual, bem como o transporte escolar e universitário.

Em decorrência da elevada taxa de ocupação hospitalar, as cirurgias e procedimentos eletivos estão suspensos no Hospital Arcanjo São Miguel, nas clínicas de saúde e estabelecimentos congêneres, exceto em emergências, urgências e obstetrícia.

Nos hotéis e condomínios ficam proibidas a utilização de áreas comuns e de lazer, além da realização de assembleias, reuniões, conferências, capacitações e similares em espaços públicos e privados de forma presencial.

Ficam suspensas as atividades esportivas em ginásios e quadras esportivas públicos e privados, além da realização de jogos, competições e eventos esportivos. A realização de eventos, em locais públicos e privados, também está proibida.

Shows, palestras e cerimônias de quaisquer tipos, além de missas, cultos e serviços religiosos estão suspensos. Eventos, espetáculos e apresentações de qualquer natureza em casas noturnas, casas de festas, clubes, restaurantes, bares e pubs estão impedidos de ocorrer. Estará proibido o uso de piscinas, saunas e academias de ginástica de todo e qualquer estabelecimento público ou privado, tais como parques, hotéis, condomínios e associações.

Atividades de academias de ginástica também estão proibidas, com exceção de academias que trabalham com agendamento prévio de alunos e horários.

Bares e restaurantes só poderão funcionar com 50% da lotação

O novo decreto da prefeitura de Gramado estabelece ainda o limite de ocupação de estabelecimentos e empreendimentos comerciais e de prestação de serviços. Restaurantes, salões de café da manhã, refeitórios, bares, lojas, supermercados, hotéis e similares, estará permitido o funcionamento com 50% dos trabalhadores e 50% da lotação.

Os parques, museus, arquivo público e biblioteca municipal, poderão funcionar com 50% dos trabalhadores e 40% de lotação.

Transporte coletivo de passageiros, inclusive em passeios turísticos, poderá utilizar 50% da capacidade dos assentos e 100% dos trabalhadores.

A prefeitura de Gramado recomenda à população suspender viagens intermunicipais, interestaduais, internacionais, bem como quaisquer visitas, em especial a idosos, doentes crônicos e pessoas em tratamentos de saúde, além de evitar aglomerações de quaisquer tipos, evitando compartilhamento de utensílios, alimentos, bebidas e objetos que possam propagar o Covid-19.