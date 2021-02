Porto Alegre: Vigilância epidemiológica alerta sobre suspeita de circulação da variante do coronavírus

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre emitiram um alerta epidemiológico na sexta-feira (12) advertindo os profissionais da saúde da Capital sobre a suspeita de circulação da nova variante de Atenção (VOC) do novo coronavírus (SARS-CoV-02) na cidade.

No documento, os técnicos da SMS que atuam na Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis (EVDT) enfatizam a importância de profissionais de saúde estarem atentos para atendimento de pacientes com sintomas compatíveis com Covid-19 que sejam provenientes de regiões que possuem transmissão comunitária de Variantes de Atenção (VOC) do Sars-Cov-2.

As áreas informadas são Reino Unido (VOC 202012/01), África do Sul (501Y.V2) e região Norte do Brasil, onde alguns estados já possuem transmissão comunitária da Variante de Atenção P.1. Pacientes suspeitos de infecção pela Variante de Atenção – e todos os seus contatos próximos – devem ser orientados quanto à importância de cumprir isolamento durante todo o período de transmissão viral.

Nesta semana, técnicos do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Porto Alegre e da Equipe de Vigilância de Serviços de Interesse à Saúde da SMS visitam os hospitais Vila Nova e Clínicas para realizar vistoria com o objetivo de avaliar as medidas que estão sendo empregadas pelos serviços para prevenir a disseminação intra hospitalar da P1. Os dois hospitais têm, entre os pacientes, pessoas residentes no Norte do Brasil, que foram enviadas para continuidade do tratamento em Porto Alegre.