Guarda Municipal dispersa aglomerações na madrugada deste domingo em Porto Alegre

A Guarda Municipal dispersou aglomerações em Porto Alegre na madrugada deste domingo (14), em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As ocorrências foram registradas em um bar na rua Fernando Machado, no Centro Histórico; na rua Padre Chagas, bairro Moinhos de Vento; e na Orla Moacyr Scliar, onde uma lancha, com som alto no lago, atraía pessoas para a beira da água.

O grupo dispersou com a presença dos agentes de segurança. A Guarda Municipal efetuou contato com a Capitania dos Portos, mas a lancha se deslocou antes da chegada do policiamento. O bar na Fernando Machado foi autuado por estar infringindo os protocolos sanitários da Covid-19.

sábado (12), a Guarda Municipal dispersou aglomerações na Cidade Baixa e no Centro Histórico, e desfez uma fest festa clandestina, na Zona Sul de Porto Alegre. No(12), a Guarda Municipal dispersou aglomerações na Cidade Baixa e no Centro Histórico, e desfez uma fest festa clandestina, na Zona Sul de Porto Alegre.

Denúncias podem ser feitas pelo 156. A fiscalização para impedir aglomerações serão intensificadas na segunda (15) e terça-feira (16) de Carnaval. Em live semanal pelas redes sociais, nesta sexta-feira (12), o prefeito Sebastião Melo alertou que estão proibidas programações de blocos de rua e desfile das escolas de samba. “Cancelar o Carnaval não foi uma decisão isolada, mas sim uma construção coletiva com a sociedade, escolas de samba e blocos. As entidades carnavalescas entenderam que não temos espaço para as festas em função da pandemia”, afirmou Melo. A prefeitura também não fará ponto facultativo, mantendo expediente regular de segunda (15) a quarta-feira (17).