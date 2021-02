Brasil tem 4.321.678 de vacinados com a 1ª dose contra o coronavírus

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou, na quarta-feira, a 4.321.678, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa - formado pelos veículos Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 - junto às secretarias estaduais de saúde. Nas 24 horas entre terça e quarta, 26 estados informaram dados atualizados e 268.692 pessoas receberam a primeira dose.

O total representa 2,69% da população acima de 18 anos no Brasil. O número de vacinados com a segunda dose chegou a 80.507 pessoas (0,04% da população). O maior número de vacinados está em São Paulo, que ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas.

Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

Ranking de vacinados com a primeira dose por estado