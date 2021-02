Previsão do tempo no Rio Grande do Sul para esta quinta e sexta

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (11) é de sol e variação de nuvens em grande parte das regiões. Em alguns pontos da Fronteira Oeste poderão ocorrer pancadas de chuva entre a madrugada e sexta-feira(12).

Na maioria das cidades, o tempo será típico de verão, com sol e nuvens e pancadas de chuva, além de temporais isolados da tarde para a noite. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nesta quinta-feira, o maior potencial de instabilidade está localizado no Oeste, Noroeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul. Pode chover forte e não se afasta novos episódios de granizo. Já no Litoral, o dia será de sol e vento “nordestão”.

Também há risco de chuva passageira no fim da tarde.

De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sexta-feira será de instabilidade no Sul, Centro, Oeste e Nordeste do Estado. Pode ocorrer queda de granizo, trovoadas e rajadas de ventos variando entre 40km/h a 60Km/h em áreas isoladas.

Em Porto Alegre, o sol predomina e, ao longo do dia, ocorre aquecimento, máximas ao redor dos 32ºC. O vento predomina do quadrante Leste com rajadas fracas a moderadas no turno da tarde.

Não se afasta a possibilidade de pancadas isoladas de chuva no fim do dia. Sexta-feira terá sol com chance de chuva durante o dia. já a temperatura máxima deve ficar ao redor dos 30ºC. No sábado (13) e domingo (14), o quadro será semelhante ao de sexta-feira.

Temperaturas para quinta-feira no RS e Porto Alegre

Rio Grande do Sul:

Máxima: 33ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre: