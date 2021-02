Famurs orienta retorno gradativo e híbrido das aulas nos municípios

Com as aulas nas escolas municipais de Porto Alegre previstas para começarem no dia 22 de fevereiro, e na rede estadual no dia 8 de março, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em reunião realizada ontem, reforçou a importância de adiantar a vacinação de professores e profissionais da educação para garantir um retorno seguro.

Após manifestação dos prefeitos e deliberação em Assembleia Geral, a entidade propôs aos gestores que o retorno presencial na rede municipal seja realizado gradativamente e com revezamento dos alunos de forma híbrida, mantendo as aulas a distância.

A Famurs também está buscando com o governo do Estado a possibilidade de incluir nos grupos prioritários e adiantar a vacinação dos profissionais de educação. A medida visa garantir um retorno mais seguro para professores, alunos e servidores.

Contudo, para o retorno, a Federação entende que é necessário o cumprimento de todos os protocolos estabelecidos pelo governo do Estado e que os municípios tenham autonomia para definir um calendário próprio, diferente do estabelecido pelo Estado, de acordo com a realidade de cada região.