Piscinas do Sesc Protásio Alves são opção para curtir o Carnaval em segurança

As piscinas do Sesc Protásio Alves permanecerão abertas durante os quatro dias do Carnaval e são uma opção para quem pretende permanecer em Porto Alegre e se divertir de forma segura. Por causa da pandemia, o número de visitantes permitido foi reduzido, e, por isso, é necessário garantir ingressos on-line ou nas Unidades do Sesc em Porto Alegre, Canoas, Viamão, Gravataí e São Leopoldo. Os ingressos variam entre R$ 15,00 e R$ 50,00 para adolescentes e adultos e R$ 5,00 para crianças de 7 a 12 anos. Abaixo dessa idade, as crianças estão isentas, mas ainda é necessário reservar o ingresso. As entradas e regulamento completo com todas as regras estão disponíveis em www.sesc-rs.com.br/temporadadepiscinas.

Como medidas de segurança, o Sesc Protásio Alves recebe apenas 20% da capacidade total do espaço, fez marcações no chão para delimitar o distanciamento, distribui álcool em gel para higienização das mãos e exige o uso de máscara para circular nas áreas comuns - dispensada dentro da piscina ou nas cadeiras e espreguiçadeiras. Também há verificação de temperatura na entrada, o Restaurante do Hotel atende apenas os hóspedes, os bebedouros foram desativados e as áreas de lazer, como churrasqueiras, brinquedos, praças e piscina olímpica, foram fechadas para evitar aglomerações.

Além disso, a instituição recomenda que pessoas que fazem parte do grupo de risco não utilizem a piscina e que os objetos de uso pessoal não sejam compartilhados. Quem apresentar qualquer sintoma de Covid-19, como febre, dor de cabeça, tosse seca, cansaço, perda de olfato ou paladar e diarreia, está proibido de frequentar o local.

Segundo relatório do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, é altamente improvável que as pessoas se infectem pelo contato com a água, pois o uso de agentes desinfetantes, como o cloro, devem ser suficientes para a inativação do vírus. Entretanto, é preciso manter o distanciamento social de pelo menos dois metros mesmo dentro da água, pois as gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar podem chegar a outras pessoas pelo ar. Já fora da piscina, os cuidados devem ser os mesmos que tomamos no dia a dia: uso de máscara em áreas comuns, higienização de equipamentos e mãos e evitar contato com pessoas de fora do grupo familiar.

As piscinas do Sesc Protásio Alves funcionam de terças a sextas-feiras, das 12h às 19h, e sábados e domingos, das 10h às 18h, mas estarão excepcionalmente abertas na segunda, dia 15 de fevereiro, em função do Carnaval, das 12h às 19h. O Sesc Protásio Alves fica na avenida Protásio Alves, 6.220, em Porto Alegre. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3382-8800.