MTG lança música em defesa da vacina no Rio Grande do Sul

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) lançou, nessa segunda-feira (8), o vídeo da música Vacina Já. A produção audiovisual busca incentivar os gaúchos a se imunizarem contra a Covid-19. A iniciativa, do Departamento de Comunicação da entidade, reuniu artistas de invernadas de danças e do segmento comercial do Rio Grande do Sul.

Gravado em paisagens conhecidas do Estado, como as Ruínas de São Miguel, em São Miguel das Missões, e a estátua do Laçador, em Porto Alegre, o clipe conta com a participação de tradicionalistas que trabalham na área da saúde e que já foram vacinados.

A produção contou com a participação de César Oliveira, Érlon Péricles, Jadir Filho, Ricardo França, Fernando Espindola, Fabiano Lengler, João Luiz Corrêa, Robson Paines, Luiza Barbosa, Josemar Dias, Thomas Machado e As Maragatas. Nos instrumentais, colaboraram Jackson Fabricio (gaita) e Josemar Dias (bateria, baixo e violões). A produção e direção foi de Juarez Paiva, com edição de Paulinho Oliveira.

A campanha pró-vacinação do MTG também tem o "Tchê Gotinha" como mascote. A ação conta com peças gráficas, depoimentos de crianças, trovas e declamação de poesias.

Veja o clipe da campanha pró-vacinação do MTG