Sudeste e Sul do RS têm rajadas de vento de até 60Km/h nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (9) é de sol por causa da influência do ar seco. Não se afasta a ocorrência de nevoeiros em trechos da Metade Norte. No período da tarde, as nuvens aumentam e pode ocorrer pancadas isoladas e passageiras de chuva. Não se descarta possibilidade de chuva forte em alguns pontos isolados. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste do Rio Grande do Sul a temperatura sobe gradativamente e a máxima pode chegar aos 33ºC. O dia será de sol, nuvens e vento persistente com previsão de “Nordestão”, sobretudo, no turno da tarde no Litoral. De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta para possibilidade de rajadas de vento em áreas isoladas no Sudeste e Sul do Estado com variação (40km/h a 60Km/h) nesta terça-feira.

Porto Alegre pode ter pancadas de chuva no período da tarde. Faz calor e enquanto a instabilidade não avança a radiação ultravioleta poderá atingir valores expressivos. A chuva será isolada e não deverá atingir todos os bairros. De quarta-feira até o domingo (14) a previsão é de sol e chuva, com mínima de 19ºC e máxima de 31ºC na sexta-feira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 17ºC