Mapa definitivo da 40ª rodada permanece com 13 regiões em vermelho

manteve com 13 bandeiras vermelhas e oito laranjas O mapa definitivo da 40ª rodada do Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul se. A nova classificação fica vigente a partir desta terça-feira (9) até a segunda-feira do dia 15 de fevereiro. Em reunião na tarde desta segunda-feira (8), o Gabinete de Crise do governo do Estado indeferiu os dois pedidos de reconsideração à classificação preliminar.

recursos encaminhados pelas regiões de Santa Maria e Passo Fundo Os, solicitando a mudança para a bandeira laranja foram negados porque, além do alto risco epidemiológico, a salvaguarda atuou nos dois casos. Implementada desde a 35ª rodada, a regra tem o objetivo de garantir que os níveis de risco alto (bandeira vermelha) e altíssimo (bandeira preta) sejam aplicados quando a capacidade hospitalar está próxima do limite e se evite o esgotamento de leitos.

O governo informa que, ainda assim, caso queiram adotar protocolos mais brandos, as associações regionais podem aderir ao sistema de cogestão. Isso se enquadra para Passo Fundo, que juntamente com outras 11 regiões podem adotar os protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja. Santa Maria não faz parte da cogestão, portanto, deve seguir as regras estaduais de bandeira vermelha.

Também Guaíba e Uruguaiana, que estão em laranja, não aderiram, e devem seguir os protocolos estaduais da classificação vigente até o dia 15. Outras seis regiões classificadas em laranja participantes do sistema de cogestão podem utilizar protocolos de bandeira amarela.

De acordo com os dados monitorados pelo Distanciamento Controlado, os indicadores apontam para estabilização. Isso não irá mudar o ritmo da imunização da população - que deve ser ampliada em todas as regiões gaúchas, a partir da chegada de novas doses de vacinas.

Com a proximidade do Carnaval, o Gabinete de Crise chama a atenção para que os gaúchos sigam respeitando os protocolos, principalmente quanto à higienização constante das mãos e dos ambientes, evitar aglomerações, manter o distanciamento e uso obrigatório de máscara em todas as bandeiras.