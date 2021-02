Metade Sul do Estado tem risco de chuva isolada e passageira nesta segunda-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (8) é de sol, porém, há risco de chuva isolada e passageira em pontos da Metade Sul. Não se descarta chuva forte. Durante o dia o vento predomina calmo com rajadas fracas do quadrante Sul/Leste com previsão de gradativo aquecimento. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na Metade Oeste do Rio Grande do Sul a temperatura sobe mais com máximas que deverão superar os 32°C. Uma massa de ar seco garante a presença do sol e frio no período da manhã no Sul.

Massa de ar seco garante mais um dia de muito sol na Capital e grande amplitude térmica. O ar seco dificulta a formação de nuvens, com previsão de uma tarde de sol, aquecimento e altos índices de radiação ultravioleta.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 17ºC