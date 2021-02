Todos os pontos das praias de Porto Alegre estão próprios para banho

O relatório de balneabilidade divulgado nessa sexta-feira (5) pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre aponta que todos os seis pontos analisados no Lami e no Belém Novo possuem águas próprias para banho. O período de amostragem utilizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no processo de análise se estendeu entre os dias 17 e 31 de janeiro.