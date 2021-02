Porto Alegre usará verba federal na assistência a populações afetadas pela pandemia

Os R$ 12 milhões recebidos do governo federal para ações de combate à Covid-19 vão ser usados pela prefeitura de Porto Alegre na área área social, com foco em populações em situação de rua e assistência em várias regiões.

Com o fim do auxílio emergencial, que foi pago em 2020 pela União como principal política de renda em meio à pandemia, espera-se agravamento das condições de vida das famílias que estão sem trabalho.

O destino do recurso repassado em 2020 e que não chegou a ser gasto, ficando para este ano, foi definido em reunião entre o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, e as secretarias municipais da Fazenda, do Desenvolvimento Social e Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus.

Em nota, a prefeitura informou que a "verba deverá ser encaminhada para a seguridade alimentar, cuidados especiais com a população de rua e para o fortalecimento do atendimento da assistência social". O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) analisará a aplicação em reunião nesta segunda-feira (8).