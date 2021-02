14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos será realizado em março

O 14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos terá uma novidade em 2021: a estreia do Desafio do Saneamento com Foco em Resíduos Sólidos, que busca soluções inovadoras para as temáticas de resíduos. Também será realizado o I Painel Internacional de Resíduos Sólidos, reunindo especialistas para tratar sobre o impacto da Covid-19 no setor na região da América Latina e Caribe.

Neste contexto, serão tratadas questões como gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, tecnologias e rotas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, implantação de aterros sanitários e encerramento de lixões, regulação e financiamento em sistemas de resíduos sólidos, coleta seletiva, logística reversa e participação das associações e cooperativas de catadores.

Além de palestras e painéis, também haverá a apresentação de trabalhos técnicos, espaço comercial e visitas técnicas. O seminário ocorre a cada dois anos e reúne especialistas de todo o Brasil, que buscam a integração de conhecimentos e novas trocas de experiências sobre os temas mais atuais em relevância.

Palestrantes da América Latina e Caribe se reunirão no I Painel Internacional de Resíduos Sólidos