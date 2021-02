Bruxismo afeta 40% da população brasileira

O hábito de apertar ou ranger os dentes não é apenas uma mania inofensiva. É uma patologia que pode trazer sérias consequências e está diretamente ligada ao quadro de saúde mental do indivíduo, como explica o ortodontista Brunno Leite. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicados no portal da Associação Brasileira de Odontologia, mostram que cerca de 40% dos brasileiros sofrem com o bruxismo, nome dessa doença. No mundo, 30% da população é afetada pelo incômodo.

Leite, que está à frente da Venko Inteligência Odontológica, em Goiânia, explica que o bruxismo está relacionado a muitos casos de enxaqueca, por exemplo. “Esse é sempre um dos sintomas relatados pelos pacientes, que também reclamam de dores musculares e enrijecimento das articulações”, ressalta. O diagnóstico, inclusive, é feito a partir dos relatos dos próprios pacientes que leva à análise do padrão de desgaste dos dentes. De acordo com o ortodontista, quando há incidência do bruxismo, há desgaste em todos os quadrantes da boca, diferente do que acontece no processo natural da mastigação, que alguns grupos de dentes mostram deterioração.

O tratamento pode ser feito com uso de placas protetoras que auxiliam a diminuir o hábito gradativamente, mas o especialista lembra que o tratamento deve ser sempre multidisciplinar, considerando que a causa do bruxismo pode ser de origem psicológica, como estresse e ansiedade. Crianças também podem sofrer com o problema, mas de acordo com Leite, é comum que os sintomas desapareçam naturalmente.

O bruxismo sob vigília é aquele que acontece quando o indivíduo está acordado e normalmente é desencadeado por um momento de tensão. “Nesse momento é mais comum o apertar dos dentes, tracionando a musculatura do rosto, enquanto o bruxismo noturno têm mais a característica do ranger”. Neste caso, segundo Leite, a pessoa acorda com dores musculares e pode chegar a trincar ou fraturar de fato os dentes. ”Normalmente é um parente que ajuda a fechar o diagnóstico, já que o barulho que os dentes fazem incomoda quem dorme próximo”.

Outra opção de tratamento apontada pelo odontólogo é a toxina botulínica, que age no relaxamento muscular e das articulações. Tanto o tratamento com placas, quanto a toxina podem ser realizados no consultório odontológico, onde também é possível restabelecer a estrutura dental afetada através das facetas e lentes de contato. “O tratamento estético devolve a anatomia perdida, mas é importante fazer o tratamento da doença”, completa o especialista.