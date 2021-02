Prefeitos e governo gaúcho estudam sistema unificado de transporte para a RMPA

A criação de um sistema unificado de transporte coletivo entre os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) está sendo discutida como forma de reduzir os custos no sistema e resolver a sobreposição de linhas em operação atualmente. O tema foi discutido nesta quarta-feira (3) entre gestores que integram o Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal) e o governo do Estado.

Conforme a Granpal, a medida também visa ampliar a oferta de ônibus em locais onde o serviço à população é insuficiente. Segundo estudo do governo gaúcho, o transporte intermunicipal registra queda constante no número de passageiros desde 2012.

A proposta de unificação do sistema foi apresentada pelo secretário de Articulação e Apoio aos Municípios do Estado, Agostinho Meirelles, e será avaliada pelos prefeitos. Além disso, a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados deve ser acionada para tratar sobre a crise enfrentada transporte coletivo urbano. No ano passado, a Câmara aprovou projeto que previa um socorro financeiro de R$ 4 bilhões para sistemas de transportes em cidades com mais de 200 mil habitantes. O presidente Bolsonaro, no entanto, vetou o projeto.