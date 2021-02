Prefeitura de Porto Alegre cria força-tarefa para liberação das obras na avenida Tronco

A prefeitura de Porto Alegre uniu cinco secretarias em uma força-tarefa para destravar as obras na avenida Tronco, zona Sul da capital. Uma reunião na última segunda-feira (1º), na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Smharf), discutiu o futuro das obras de duplicação do trecho.

seriam retomadas em agosto de 2020 Com conclusão prevista para 2022, os trabalhos na avenida Tronco. A obra, de 6,5 quilômetros, começou em 2012, mas tem como entrave a realocação das famílias que moram no local.

Segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, dos mais de 1,3 mil núcleos familiares que habitavam na avenida, apenas nove permanecem. Dessas, seis têm decisão judicial determinando desocupação.

"Foi oferecido a todas as famílias a possibilidade de bônus moradia ou de aluguel social ainda em 2012. Elas seguem tendo esse direito mas não quiseram", relata Machado. A prefeitura aguarda o cumprimento das decisões judiciais e segue em negociações com as famílias.

Além da Smharf, compõem a força-tarefa a Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Município (PGM).