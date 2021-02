Feevale desenvolve projeto para melhorar a qualidade de vida da população obesa

Por ser considerada uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e de caráter epidêmico, a obesidade é um dos maiores desafios da saúde pública. Atualmente, a obesidade atinge mais de 50% da população mundial. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que mais de 60% dos participantes possuem excesso de peso, enquanto que, no Rio Grande do Sul, esse índice é superior a 63% da população, segundo estudo do Vigitel – Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (2018).

Para preencher uma lacuna nas regiões dos vales do Sinos, Paranhana e Caí referente a centros especializados de atendimento, acompanhamento e intervenção interdisciplinar de pacientes com obesidade, a Universidade Feevale, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Proppex) e do Instituto de Ciências da Saúde (ICS), lança o projeto social "Transforme-se, Inove-se, Movimente-se e Eduque-se para a Saúde"(Times). A iniciativa tem como objetivo desenvolver e promover ações educativas, reabilitar e acompanhar o estado de saúde de pacientes obesos do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na melhoria da saúde, qualidade de vida e inclusão social.

O projeto terá início no mês de março, com a fase inicial prevista para ser executada em até três anos. O Times será realizado, na sua totalidade, nos Campus I e II da Feevale, em Novo Hamburgo, abrangendo o Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), o complexo esportivo e aquático e as academias. Os participantes serão encaminhados ao projeto pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais e Secretarias de Saúde dos municípios e receberão o primeiro atendimento no CIES.

Na fase inicial do projeto, serão incluídos adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, com Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m², de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda poderão ser incluídos, nesta primeira etapa, os demais membros do círculo familiar dos participantes que apresentarem obesidade, como a esposa ou o marido e os filhos. Além disso, no decorrer deste ano o projeto iniciará a segunda fase, onde o público-alvo será ampliado com a oferta do serviço específico para crianças e adolescentes obesos.

Conforme a professora líder do projeto, Eliane Fátima Manfio, o Times prevê ações embasadas no diagnóstico, na avaliação, na intervenção e na prevenção da obesidade, através de uma abordagem inter e transdisciplinares. “As ações educativas serão desenvolvidas e promovidas na Universidade e diretamente na comunidade, envolvendo professores, acadêmicos, gestores de políticas públicas das secretarias de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e hospitais da região para potencializar a prevenção, o tratamento e a inclusão social de pacientes com obesidade”, destaca.

De acordo com o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Feevale, Cesar Augusto Teixeira, o projeto é importante para a saúde da população regional. “Ele evidencia o compromisso comunitário da Universidade em um trabalho que reunirá extensão, pesquisa e ensino, com a participação de professores e acadêmicos de diversos cursos da Feevale, como Medicina, Educação Física e Nutrição."