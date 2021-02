Mapa da 39ª semana do distanciamento controlado tem 11 regiões em vermelho

se manteve com 11 bandeiras vermelhas os pedidos das associações regionais de Cachoeira do Sul e Passo Fundo O mapa definitivo da 39ª rodada do Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sule dez laranjas. Isso porque o Gabinete de Crise indeferiude reconsideração à classificação preliminar, divulgada na sexta-feira (29). As duas regiões, ambas previamente classificadas com risco alto de esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus, foram mantidas em vermelho.

> Leia também: O que vai funcionar no feriado de Navegantes em Porto Alegre

Em nota, o governo do Estado reforçou o alerta para que, mesmo com o início da vacinação, a população siga mantendo os cuidados, com higienização constante, uso de máscara e evitar aglomerações, para conter a propagação do vírus até que parcela significativa de pessoas esteja imunizada.

Mapa do Distanciamento Controlado se manteve com 11 bandeiras vermelhas e dez laranjas. Foto Governo do RS/Divulgação/JC

"Existe uma preocupação em especial com as celebrações festivas pelo Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá, nesta terça-feira (2), que costumam reunir um grande número de fiéis e simpatizantes. Por isso, após reunião com entidades religiosas, no sábado (30) o governo acatou o pleito delas e publicou um decreto atualizando as medidas de prevenção", diz o Executivo em nota.