Butantan deve apresentar cronograma de entrega da CoronaVac até quarta-feira

O Instituto Butantan deve apresentar, até a próxima quarta-feira, o cronograma de entregas das 54 milhões de doses adicionais da CoronaVac adquiridas pelo Ministério da Saúde. Com a medida, será possível concluir os termos do contrato de aquisição, que deve ser assinado até sexta-feira.

A solicitação foi feita em ofício, divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde, em que a pasta confirma a compra das doses adicionais da vacina contra a Covid-19, produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O documento, assinado pelo secretário-executivo do ministério, Élcio Franco, foi encaminhado ao diretor presidente da Fundação Butantan, Rui Curi.

No contrato entre o ministério e o Instituto Butantan, por meio de sua fundação, a pasta havia adquirido um lote inicial de 46 milhões, com possibilidade de compra das mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões ainda neste ano.

O ministério teria até maio para comunicar a opção de compra, mas no último dia 21, a Fundação Butantan oficiou o ministério solicitando que o posicionamento fosse dado logo de modo a permitir um melhor planejamento da fabricação de imunizantes pelo órgão. "Dessa forma, essa fundação pode iniciar as tratativas para aquisição dos insumos necessários à produção dessas doses adicionais", diz o ofício.

A pasta solicitou, ainda, a antecipação do registro dessas vacinas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até o final de fevereiro de 2021, no intuito de dar início à vacinação em massa da população brasileira. Também foi solicitada a avaliação do Butantan sobre a possibilidade de antecipar o cronograma de entrega das 46 milhões de doses já contratadas, previsto para terminar em abril.

Agência Brasil