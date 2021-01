Duas regiões em bandeira vermelha enviam recursos ao mapa preliminar do RS

O governo do RS recebeu, até as 6h de domingo (31) – prazo máximo para o envio de recursos –, dois pedidos de reconsideração ao mapa preliminar do Distanciamento Controlado. As solicitações nesta 39ª rodada foram encaminhadas por associações de regiões que estão classificadas em bandeira vermelha e pedem mudança para laranja.

leve melhora em indicadores monitorados pelo Estado Mesmo com, a maioria das regiões ainda segue em bandeira vermelha, ou seja, com risco alto para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus. Das 21 regiões Covid, 11 ficaram em vermelho e 10 receberam bandeira laranja, que representa risco médio, na classificação divulgada na sexta-feira (29).

Os pedidos de reconsideração serão analisados pelo Gabinete de Crise. O mapa definitivo será apresentado na segunda-feira (1), e valerá de 2 a 8 de fevereiro.

Melhora no cenário da pandemia na última semana refletiu no aumento de bandeiras laranja no RS. Arte: Palácio Piratini/Divulgação/JC