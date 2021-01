Guarda municipal dispersa aglomerações em três bairros de Porto Alegre

Na madrugada deste domingo (31) a Guarda Municipal, em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), desfez aglomerações em Porto Alegre. As acões ocorreram na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento; na rua Fernando Machado e na Ponte de Pedra, ambas Centro Histórico; e nas ruas da República e José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa.