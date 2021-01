CNTRC avalia liminar que proíbe paralisação de caminhoneiros na Rodovia Dutra

O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) informou que teve acesso à liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que proíbe caminhoneiros de fazerem greve e obstruírem a Rodovia Dutra. "Recebemos a liminar, e nosso jurídico está ciente do teor", informou, acrescentando que se manifestará sobre o tema assim que tiver uma posição.