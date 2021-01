Guarda Municipal encerra três festas clandestinas em Porto Alegre

Durante a noite de sexta-feira (29) e madrugada deste sábado (30), a Guarda Municipal encerrou três festas clandestinas e quatro pontos de aglomeração em Porto Alegre. A ação, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, interditou e autuou espaços no bairro São Geraldo e na Vila Maria da Conceição, na Zona Leste da Capital.

bar da rua Voluntários da Pátria que reunia cerca de 170 pessoas A primeira ação aconteceu por volta das 20h em umno local. Conforme o comandante Marcelo Nascimento, da Guarda Municipal, a equipe de fiscalização teve conhecimento da aglomeração por meio das redes sociais. O bar A Fábrica foi autuado e interditado, segundo a GM.

Também no bairro São Geraldo, na avenida Berlim, foi encerrada uma festa clandestina que reunia cerca de 400 pessoas no pátio de uma residência sem respeitar qualquer protocolo de segurança, segundo a GM. A equipe chegou ao local por meio de denúncia. Na rua Caldre Fião, no Vila Maria da Conceição, na Zona Leste da Capital, um bar reunia 200 pessoas. Todos os locais foram autuados e interditados conforme informações da Guarda Municipal.

Além das festas clandestinas, outros quatro pontos de aglomeração ao ar livre foram dispersados pela GM. Na Ponte de Pedra, no Centro, na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e nas ruas República e José do Patrocínio, na Cidade Baixa.