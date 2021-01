Na semana: corrida pela vacina, hotel famoso com novo dono e usina solar em cemitério

O JC Te Lembra entra no ar com as notícias mais importantes dos últimos dias. Acompanhe os programas no site do JC e nas nossas redes sociais.

Vacina é o tema que não sai da pauta e vai ser assim por muito tempo. O Rio Grande do Sul tenta acelerar a aplicação das 511 mil doses já recebidas

VÍDEO: Assista ao resumo direto do Centro de Treinamento (Cete) no bairro Menino Deus

Para combater os fura-filas , a Secretaria Estadual da Saúde e MP-RS se uniram para que a população possa registrar denúncias.

O RS recebeu pacientes de Rondônia com Covid-19 para tratamento nos hospitais gaúchos, por falta de estrutura de saúde na região Norte. E a falta de oxigênio continua a alarmar Manaus.

Já a pandemia no Rio Grande do Sul teve arrefecimento desde meados de janeiro, com queda no número de novos casos

Na economia, o ministro Paulo Guedes falou em voltar com o auxílio emergencial , mas nada está garantido, Ele não falou como e nem quando.

No Estado, o governador garantiu que vai pagar os servidores em dia até abril, pelo menos.

Já micro e pequenas empresas que estão devendo tributos estaduais serão excluídas do Simples Nacional, com pedido feito pela Secetaria da Fazenda.

Um dos hotéis mais populares da Serra Gaúcha tem novos donos. O Laje de Pedra foi vendido pela Habitasul.

Em Porto Alegre, a maior usina de energia solar da Capital será instalada no telhado de um cemitério.

O prefeito da Capital, Sebastião Melo, pediu uma inspeção na Carris, e a esperada revisão do Plano Diretor ficou para 2023.

No Futebol, o Inter venceu o rival Tricolor e agora mira a briga pelo título do Brasileiráo. Já o Grêmio tem pela frente a final da Copa do Brasil, que será em fim de fevereiro, já que o Palmeiras levou a Taça Libertadores e tem o Mundial antes.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden segue revendo medidas do antecessor Donald Trump. Vai fortalecer o plano do Obamacare, que Trump tentou acabar, e suspendeu a medida que permita a entrada de turistas de diversos países, como do Brasil.

Se não dá para ir aos EUA, os gaúchos podem ficar atentos aos planos do Consulado dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul. O cônsul-geral Shane Christensen concedeu entrevista exclusiva detalhando iniciativas.