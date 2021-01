Transporte coletivo de Porto Alegre tem ampliação de tabela horária em 1° de fevereiro

A partir desta segunda-feira (1°), será estendida a operação do transporte público de Porto Alegre. As linhas 250, 2677, 652, 656, 762, 662 e 665 terão ampliação em sua oferta de dias úteis, com mais viagens e horários (veja abaixo).

Os clientes podem consultar horários atualizados do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA, disponível para iOS ou Android. As tabelas horárias atualizadas estarão no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Confira as alterações nas linhas que se iniciam nesta segunda-feira: