Melo determina inspeção na Carris em dia de posse de diretor-presidente

No mesmo dia que deu posse ao novo diretor-presidente da Carris, o advogado Maurício Gomes da Cunha, o prefeito Sebastião Melo (MDB) pediu uma inspeção da Controladoria-Geral do Município para avaliar o trabalho da companhia, desde gastos gerais a afastamentos de funcionários por atestados e custos gerais.

A posse de Cunha correu na manhã desta sexta-feira (29) na sede da companhia no bairro Paternon. Melo esteve acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM) e do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia.

Cunha se formou em Direito pela Pucrs em 1999, tendo feito pós-graduação em Direito Público na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2005, ocupa passagens em cargos públicos na prefeitura. Entre 2013 e 2014, atuou como presidente da Procempa. Também foi secretário adjunto da Secretaria Municipal de Gestão, e mais recentemente, foi o coordenador jurídico do gabinete de Ricardo Gomes.