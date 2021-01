Luiz Adolpho Englert morre aos 92 anos, deixando grande legado comunitário

Com um grande legado ao trabalho comunitário, faleceu na última segunda-feira (25), aos 92 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, Luiz Adolpho Englert. Conhecido carinhosamente pelo apelido de Lulo, Luiz Adolpho, ele era natural de Porto Alegre, nascido em 8 de maio de 1928, filho de Luiz Adolpho Gaston Englert e Maria Hildegard Kroeff Englert.

Luiz Adolpho formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em primeiro lugar, ganhando a Faixa Azul, maior distinção. Ele também trabalhou na firma Bier e Englert. De acordo com Mário Englert, filho de Luiz Adolpho, o foco de sua família e em especial de seu pai foi direcionado ao trabalho comunitário. “Meu pai atuou desde 1944 junto à Comunidade São José.

Ele também fez parte do Conselho de administração da Associação Leopoldina Juvenil, do qual foi presidente desde 1946”, destaca. Luiz Adolpho, segundo Englert, foi inclusive o mais novo presidente da história do Juvenil, ocupando a direção do clube, com a idade de 34 anos, na gestão (1963/64) Englert também destaca o trabalho de seu pai, integrante da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, trabalhando de forma voluntária para a entidade desde 1952. E desde 1975,

Luiz Adolpho passou a se dedicar fortemente ao Lions Clube, sendo, em sua trajetória, inclusive governador internacional. “Meu pai fez todo o processo (toda uma trajetória) dentro do Lions, desenvolvendo lideranças, que era a área que ele amava. O Lions Clube é um legado e aqui no Rio Grande do Sul, a principal obra (desenvolvida) é que a (entidade) há mais de 40 anos, ninguém deixa de ter uma lente de contato, ou uma operação de catarata, sem ser paga pelo Lions. Nesta obra o pai se dedicou sempre”, lembra.

“O grande legado do meu pai foi de ser um homem simples”, salienta. Em nota, dois irmãos de Luiz Adolpho, Jorge e Raul , destacaram que Lulo era o braço direito dopai nas finanças e o apoio à Mãe. Lembraram que ele era estudioso e perfeccionista. “A asma que o acompanhou desde a juventude sempre foi difícil de encarar, mesmo assim destacava-se como esportista vibrante e participativo”, conforme o conteúdo do texto.