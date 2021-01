Rio Grande do Sul pode ter chuva volumosa na Metade Norte nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul deve ter chuvas volumosas nesta quinta-feira (28) sobretudo em trechos da Metade Norte. A chuva ocorre a qualquer momento do dia com previsão de pouca variação térmica, porém segue o abafamento, segundo as informações da Metsul Meteorologia. Na quarta-feira (27), um temporal causou transtornos e falta de luz em várias regiões gaúchas.

Nesta quinta, o tempo no Rio Grande do Sul continua sob influência de um sistema de baixa pressão. Ainda tem potencial para ocorrência de rajadas de vento ao redor de 50 km/h na Metade Norte. Já no Sul e Oeste do Estado, as nuvens alternam com intervalos de melhoria e aberturas de sol, com previsão de calor e marcas ao redor de 30°C. O mar fica agitado no Litoral Sul.

Em Porto Alegre pode chover a qualquer hora do dia. O tempo se mantém instável e, em alguns momentos, a chuva pode ser forte, com raios e rajadas de vento moderadas. A temperatura oscila pouco devido à cobertura de nuvens e ao vento que passa a predominar do quadrante leste. A instabilidade seguirá nos próximos dias, porém a chuva será de curta duração.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 20ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 22ºC