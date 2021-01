Melo anuncia Maurício Cunha para o comando da Carris

Servidor da prefeitura de Porto Alegre há 15 anos, Maurício Gomes da Cunha será o novo presidente da Carris. A confirmação foi feita pela pelo prefeito Sebastião Melo nesta quarta-feira (27), em postagem nas redes sociais.

"No contexto de avaliação ampla do transporte público de Porto Alegre está também o papel da Carris. Estou indicando para a presidência da companhia o advogado Maurício Gomes da Cunha, que integra atualmente o Conselho de Administração e atua há 15 anos na prefeitura", publicou Melo no Twitter.

A nomeação de Cunha, que na administração anterior foi presidente interino da Procempa, será apreciada na sexta-feira (29), durante reunião do Conselho de Administração da Carris.

Em dezembro, ao final da gestão de Nelson Marchezan Júnior na prefeitura, foi divulgado o resultado de uma consultoria contratada pela administração municipal para avaliar o futuro da companhia.